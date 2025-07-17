Разработчик робота Федора Белый заявил, что нейросети не смогут полностью заменить человека

Нейросети не смогут полноценно заместить человеческий труд, несмотря на успехи последних лет. Таким мнен6ием поделился разработчик российского робота Федора, робототехник и предприниматель Владимир Белый в беседе с ИА НСН .

Он отметил, что компании, поспешившие сократить расходы путем замены специалистов искусственным интеллектом, столкнулись с необходимостью привлекать профессионалов для устранения ошибок ИИ. Эксперт подчеркнул важность «человеческого подхода»: машинное обучение ограничено качеством исходных данных, мощности оборудования и финансовых ресурсов компаний-разработчиков.

«Умнее человека нейросети через пять лет точно не станут. Однако допускаю, что искусственный интеллект будет очень похоже имитировать работу ума человека», — считает Белый.

Специалист пояснил, что хотя технологии совершенствуются, они остаются лишь инструментом поддержки, неспособным повторить живое мышление и психологические нюансы общения.

Ожидается, что ближайшие годы принесут значительное улучшение качества взаимодействия с пользователями, однако уровень сложности человеческой коммуникации пока остается непреодолимым барьером для полной автоматизации.