Разработчик Roblox подал заявку на регистрацию товарного знака Robux в России

Разработчик известного игрового сервиса Roblox подал заявку на регистрацию нового товарного знака названия внутриигровой валюты Robux («Робакс») в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявку подали 18 декабря от американской компании «Роблокс корпорейшн». Товарный знак пройдет проверку по четырем классам международной классификации товаров и услуг — разработка видеоигр и услуги развлечений, услуги онлайн-торговли, кошельки цифровой и виртуальной валюты и компьютерное программное обеспечение.

Роскомнадзор в начале декабря ограничил доступ к платформе Roblox в связи с распространением материалов с пропагандой террористической и экстремистской деятельности.

Позже в ведомстве сообщили о готовности взаимодействовать с Roblox после сообщения платформы о приведении деятельности в соответствие законодательству РФ.