Разработчик Kremlin.ru назвал главное преимущество возможной соцплатформы на базе «Госуслуг»

Главным преимуществом возможной социальной платформы на базе «Госуслуг» могла бы стать полная верификация пользователей, которая позволит существенно снизить количество ботов и мошеннических аккаунтов. Такое мнение 360.ru выразил главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

«Очень значимое преимущество платформы на базе „Госуслуг“ — это то, что все пользователи верифицированы. Там не будет в такой значительной степени, как в других социальных сетях, ботов, мошенников и так далее. Это очень важная часть», — сказал он.

Специалист допустил, что отдельное приложение, использующее инфраструктуру и верифицированную базу пользователей «Госуслуг», может быть востребовано.

Ранее сообщалось, что правительство обсуждает развитие портала «Госуслуги» в рамках стратегии до 2035 года. Среди рассматриваемых инициатив — создание семейных чатов, тематических сообществ, новостной ленты и системы бонусов. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтверждали, что работа над развитием платформы ведется, однако окончательные решения по этим предложениям пока не приняты.