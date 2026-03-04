Разработчик Claude Code Черни заявил, что профессия программиста на фоне развития ИИ может исчезнуть уже к концу года

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может кардинально изменить сферу занятости в IT. Разработчик ИИ-агента Claude Code от компании Anthropic Борис Черни заявил, что профессия инженера-программиста уйдет в прошлое уже в этом году. Его слова привел сайт «Новости Волгограда» .

Согласно мнению эксперта, автоматизация процесса написания программного кода приведет к тому, что создание исходных кодов превратится в рутинную операцию, полностью выполняемую независимыми ИИ-системами. Это может произойти к концу 2026 года.

Внутри корпорации Anthropic уже заметен процесс децентрализации разработки: менеджеры продуктов, научные сотрудники и UX-дизайнеры теперь самостоятельно интегрируют программный код, прибегая к помощи нейросетей. Это предполагает изменение облика профессии разработчика. Функционал специалиста сместится с прямого написания синтаксиса на роли системного архитектора или координатора ИИ-агентов.

Развитие ИИ уже привело к трансформации рынка труда: число вакансий для junior-разработчиков упало на 35% с 2023 года. Большой стаж работы в IT и опыт больше не являются весомым преимуществом для специалиста. Начинающие инженеры, использующие ИИ-инструменты и готовые к интенсивной работе, ценятся больше опытных специалистов старой школы за счет скорости работы.