Разоблачение «беременной»: блогер обманула TikTok, притворившись школьницей из деревни

Беременная девятиклассница TikTok набирала миллионы просмотров, пока подписчики Сети не заподозрили ее в обмане. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Девушка представлялась 16-летней Леной и видео рассказывала о работе по 11 часов, сборах на последний звонок и тяжелой жизни в деревне. Все это происходило, якобы, на позднем сроке беременности.

Поклонники в комментариях поддерживали школьницу и делились своими историями. Однако более внимательные подписчики почувствовали неладное.

Им удалось найти в Сети настоящий аккаунт «беременной в 16» и выяснить, что на самом деле девушка живет в городе Усть-Каменогорске в Казахстане, а ей на самом деле 20 лет.

На свежих фотографиях она явно не беременна.

Разоблаченная блогер поспешила записать свой ответ хейтерам.

«Мой блог — „Лена в деревне“, а о девушке из аккаунта тут речи не идет. Мой блог помог огромному количеству людей и принес только положительные эмоции. Я никогда не просила ничьи деньги и не прикрепляла карту», — напомнила она, прямо подтвердив свое 16-летнее «альтер-эго».

Ранее у блогера Арега Щепихина* обнаружили расстройство личности.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.