Разница в цене на новые квартиры и вторичку достигла 84% в Центральной России

Разрыв цен на новые и готовые квартиры в Центральной России в третьем квартале этого года достиг 84%. Об этом сообщили «Известия» .

По информации издания, средняя стоимость квадратного метра в новом доме в ЦФО достигла отметки в 300 тысяч рублей, превысив на 84% цены на вторичном рынке. Средний разрыв по стране оказался меньше – он поднялся до 61% и продолжает расти.

Центробанк подтвердил, что порядка 76% всех выдач ипотеки в октябре пришлись на льготные программы. Выдачи по семейной ипотеке за месяц выросли на 21,5% и достигли 329 миллиарда рублей.

При этом застройщикам сложно снижать стоимость недвижимости из-за модели проектного финансирования — дома строятся на кредитные деньги, поэтому снижение цен повлияет на рентабельность стройки.

Гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев в беседе с изданием отметил, что окупаемость работы девелоперов и без этого сокращается. Он обратил внимание на подорожание стройматериалов. По его словам, в следующем году цены на них могут подняться еще на 30–40%.

Ранее риелтор Наталья Перескокова рассказала, как изменились правила оформления семейной ипотеки. С 1 февраля 2026 двое родителей могут взять только один льготный кредит на жилье по этой программе.