Разгромившего могилу Маслякова передадут полиции

КВН сообщил о восстановлении креста на могиле Маслякова после погрома

«Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию. Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища», — добавили в КВН.

Разрушившего могилу легенды Клуба веселых и находчивых попытались остановить очевидцы. Он бросил в их сторону «нет» и бросился бежать. Вандала успели схватить. По данным Telegram-канала Mash, молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех месяцев.