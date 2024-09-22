Разгромившего могилу Маслякова передадут полиции

КВН сообщил о восстановлении креста на могиле Маслякова после погрома

Фото: РИА «Новости»

Охранники Новодевичьего кладбища задержали молодого человека, который устроил погром на могиле Александра Маслякова, сообщила пресс-служба КВН. Нарушителя передадут полицейским.

«Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию. Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища», — добавили в КВН.

Разрушившего могилу легенды Клуба веселых и находчивых попытались остановить очевидцы. Он бросил в их сторону «нет» и бросился бежать. Вандала успели схватить. По данным Telegram-канала Mash, молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех месяцев.

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