Разгромившего могилу Маслякова передадут полиции

Охранники Новодевичьего кладбища задержали молодого человека, который устроил погром на могиле Александра Маслякова, сообщила пресс-служба КВН. Нарушителя передадут полицейским.
«Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию. Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища», — добавили в КВН.
Разрушившего могилу легенды Клуба веселых и находчивых попытались остановить очевидцы. Он бросил в их сторону «нет» и бросился бежать. Вандала успели схватить. По данным Telegram-канала Mash, молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех месяцев.
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