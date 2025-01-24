Раввин рассказал о судьбе евреев, уехавших из России после начала СВО

Раввин Борода: евреи, уехавшие из России в Израиль после начала СВО, вернулись

Количество проживающих в России евреев увеличилось с начала специальной военной операции. Заявления об этом президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР), директора Еврейского музея и центра толерантности, раввина Александра Бороды процитировало РИА «Новости» .

Раввин выступил на пресс-конференции, приуроченной к 80-летию со Дня освобождения Освенцима. Он рассказал, что многие евреи покидали Россию временно, чтобы получить израильское гражданство и вернуться обратно.

«Была некая активность по отъезду в Израиль с началом СВО, небольшое количество уехали, и по факту все вернулись. Потом были события в Израиле, связанные с 7 октября, с открытой войной с ХАМАС. И я бы сказал, что в Россию приехало даже больше евреев, чем уехало в начале СВО», — заявил Борода.

В прошлом году главным раввином Московской еврейской религиозной общины (МЕРО) стал Йосеф Каменецкий. Он приехал из Израиля, однако ранее уже жил и работал в Москве.