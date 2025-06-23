Рассекречено имя советского шпиона

Директор СВР Нарышкин рассекретил советского разведчика-нелегала Черепанова

Ute Grabowsky/www.imago-images.de
Фото: Ute Grabowsky/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Почти четверть века советский разведчик-нелегал Сергей Черепанов работал под прикрытием. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о нем в эфире НТВ.

«Речь идет о сотруднике управления „С“, разведчике-нелегале <…> его имя — Сергей Юрьевич Черепанов», — сказал он.

Черепанов заступил на службу в первом Главном управлении Советской внешней разведки в 1981 году. После серьезной подготовки 24 года проработал под чужим именем в 43 странах, выполняя сложные задачи в особых условиях. Нарышкин сказал, что разведчик трудился достойно, с высокими результатами, за что получил ордена Мужества и «За военные заслуги».

Ранее стало известно, что новая глава Службы внешней разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели имела связи с СССР. Ее отец получил британское гражданство в 1966 году и сменил фамилию.

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