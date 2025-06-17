Стало известно о советском прошлом отца новой главы MI6

Отец Блейз Метревели, которая осенью возглавит Службу внешней разведки Великобритании MI6, получил британское гражданство только в 1966 году, а до этого жил в СССР под фамилией Добровольский. Об этом в Telegram-канале заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Источниками этой информации политик назвал фото программки научной конференции «Радиология-1999», состоявшейся в Бирмингеме в мае 1999-го, и статьи из английской «Википедии».

Там указано, что первоначальной фамилией профессора Метревели была Добровольский, а матери будущей главы MI6 — Борковская.

«В статье не делается предположений, зачем Добровольский менял фамилию. Но допускаю, что его дед мог быть в розыске в СССР», — написал политик.

Константин Метревели получил британское гражданство в 1966 году. Он родился во время Второй мировой войны на Украине. До натурализации ему выдали нансеновский паспорт, полагавшийся беженцам без гражданства в 1922–1938 годах.