Раскрыты «кодовые фразы», чтобы ребенок распознал телефонного мошенника

В МВД посоветовали ради безопасности выучить с детьми «кодовые фразы» мошенников

Телефонных аферистов может раскусить даже ребенок, если ему рассказать о «кодовых фразах», характерных для мошенников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Сейчас полицейским продолжают поступать жалобы о попытках злоумышленников обмануть детей. Аферисты звонят им от имени сотрудников образовательных организаций, входят в доверие и выманивают деньги родителей.

«Чтобы обезопасить свою семью от действий телефонных преступников запомните „кодовые фразы“ злоумышленников: „твои родители подозреваются в преступлении“, „включи камеру для проведения обыска“, „необходимо задекларировать деньги и ценности“, „ты помогаешь следствию“», — заявили в ведомстве.

Также в МВД порекомендовали не следовать никаким указаниям незнакомых людей, которые просят открыть ссылки, назвать номер карты, зайти в приложение банка или назвать код из СМС.

Ранее стало известно, что мошенники начали притворяться сотрудниками мессенджера MAX. Они убеждают потенциальных жертв активировать несуществующий «аккаунт безопасности».