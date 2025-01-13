Раскрыто пророчество святого Игнатия: Россию ждет тяжелая судьба
Толкователи предсказаний святого Игнатия Брянчанинова опубликовали его заявление относительно ближайшей судьбы России. По их словам, пророчество близко к исполнению. Об этом написало издание mk.ru.
Святой Игнатий Брянчанинов заявил, что Европа всегда завидовала России, поэтому всегда будет действовать против нее.
«Однако духовная сила, основанная на православной вере, станет опорой для нашего народа», — говорится в пророчестве.
Брянчанинов заявил, что в нынешнее время, когда люди отворачиваются от церкви, могут возникнуть большие проблемы. Прорицатель призывает обращаться к Богу, сохранять благоговение и покорность.
В пророчестве святой говорит о силе России и ожидающем ее могуществе. Однако Игнатий предупредил, что в будущем стране предстоит столкнуться с «духовными и нравственными испытаниями».
Ранее стало известно пророчество болгарской слепой предсказательницы Ванги о власти в России. «Придет восьмой и все изменит», говорится в толковании. Также Ванга говорила, что Россия «поднимется с колен».