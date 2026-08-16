Раскрыта причина, почему спасатели не могут подняться и забрать тело Наговицыной

Спасатели не смогут подняться и забрать тело российской альпинистки Натальи Наговицыной, не получив достаточные гарантии их безопасности. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МЧС Киргизии.

«Решение о проведении работ принимается с обязательной оценкой риска для жизни и здоровья самих специалистов. МЧС не может направлять спасателей в условия, при которых проведение операции не имеет достаточных гарантий безопасности», — пояснили в министерстве.

В киргизском МЧС добавили, что эвакуация россиянки с пика Победы пока невозможна и по другим причинам. В этом районе сложные погодные условия, а у спасательной технике имеются технические ограничения. На балансе МЧС находится вертолет Airbus H-125, который может приземлиться на высоте до 7010 метров, но тело альпинистки находится на отметке 7102 метра.

Ранее координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников назвал два способа эвакуации тела Наговицыной. Это или применение тяжелого БПЛА, или отправка команды из восьми подготовленных альпинистов на пик.