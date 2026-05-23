Раскрыта причина любви кошек к картонным коробкам

Кошки могут проигнорировать дорогие лежанки и забраться в обычную картонную коробку, потому что инстинктивно ищут безопасное и теплое укрытие. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

«Кошки — хищники, но они же и потенциальная добыча для более крупных животных. Коробка для кошки — идеальное укрытие с высокими стенками, которое позволяет оставаться незамеченной и одновременно наблюдать за окружающим миром», — объяснила она.

Открытые лежанки, пусть дорогие и удобные, не могут дать ей такого же чувства безопасности. Кроме того, в коробках намного теплее, ведь внутри и температура быстрее разгоняется до +30…+36 градусов, и при том сохраняется.

Эксперт добавила, что кошка, не желающая общаться или находящаяся в состоянии стресса, стремится найти укрытие. В коробке она это получает, а открытая лежанка находится на виду у всех.

Фроленко посоветовала приобретать кошкам специальные домики или лежанки с высокими бортиками, которую стоит поставить на возвышенность или просто в укромное место. И главное — они должны быть сделаны из натуральных материалов.

