Раскрыта новая схема обмана телефонных мошенников

Телефонные мошенники нашли новый способ обмана россиян. Теперь при звонке они сообщают о сбое базы данных мобильных операторов и просят для сохранения тарифа доступ к личному кабинету абонента. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал директор антиспам-программы «Защитник» оператора МТС Андрей Бийчук.

Он подчеркнул, что злоумышленники начинают беседу, представляясь сотрудником мобильного оператора, и тут же подчеркивают, что речь идет не о рекламе, так как россияне уже привыкли к подобным нежелательным звонкам.

Получив заинтересованность собеседника, мошенник предупредит, что из-за сбоя базы действующий тариф абонента больше не доступен. Чтобы его сохранить, якобы необходимо предоставить удаленный доступ к личному кабинету.

С данными потенциальной жертвы злоумышленники могут оформить кредиты и займы, а также авторизовываться на различных площадках или получить доступ к банковским счетам и аккаунтам пострадавшего.

Бийчук подчеркнул, что при таких звонках необходимо быстро завершить разговор и самостоятельно связаться с оператором по номеру, указанном на сайте компании. Он добавил, что ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам, которые присылают в сообщениях с неизвестных номеров, а также передавать логины и пароли.

Все изменения тарифов операторов проходят через СМС или пуш-уведомления, а также в официальных приложениях или личном кабинете на сайте.

Технический директор ОНС24 Павел Репин посоветовал россиянам при звонке мошенникам задавать собеседнику неожиданные вопросы, не связанные с деньгами. В качестве примера он привел просьбу рецепта самогона или беседу на тему предстоящего корпоратива. По мнению специалиста, это собьет злоумышленника с мысли и он не сможет идти по своему сценарию.