Эксперт по безопасности Репин посоветовал задавать мошенникам неожиданные вопросы

Если человек получает странный звонок, то раскусить мошенников помогут неожиданные вопросы. Об этом РИАМО рассказал технический директор ОНС24 Павел Репин.

По его словам, вопросы должны быть внезапными и выбить собеседников из колеи.

«Когда ждать возврата карточного долга? Самогон делать 2 или 3 литра? Корпоратив на следующей неделе будет как в прошлом году или можно взять детей?» — отметил эксперт.

Он добавил, что мошенники могут украсть только аккаунты в мессенджерах. Поэтому особенно подозрительными должны быть именно звонки через них, добавил «Петербургский дневник».

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