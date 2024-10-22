Раскрыта доля боящихся потерять работу россиян

За последние 2,5 года в России доля боящихся потерять работу уменьшилась с 16 до 10%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра «Институт социального анализа и прогнозирования» Виктора Ляшка.

Исследование прошло в сентябре при помощи телефонного опроса жителей страны по темам безработицы и занятости. По его итогам также стало известно, что доля оценивающих вероятность потери основного места труда как низкую увеличилась с 78 до 84%.

Ляшок пришел к выводу, что на российском рынке труда к настоящему времени завершился переход от «рынка работодателя» к «рынку соискателя». Теперь около 47% граждан считают, что смогут легко найти новую работу в случае потери основного места труда. Столько же респондентов допустили, что у них могут возникнуть некоторые трудности при поиске нового места трудоустройства.

Ранее заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что дешевого труда в России больше не будет.