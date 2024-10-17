Россиянам пообещали рост зарплат

Замглавы администрации президента Орешкин: дешевого труда в РФ больше не будет

Alexey Belkin/Business Online
Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Зарплаты в России не перестанут расти. Такое заявление сделал заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, чьи сова привел «Интерфакс».

Дешевого труда в экономике больше не будет, отметил он. В стране необходимо повышать управленческие компетенции и производительность труда.

«Сейчас постоянно идет речь о дефиците кадров.  На самом деле это не дефицит кадров, это зачастую дефицит управленческих компетенций у менеджеров тех или иных компаний», — сказал Орешкин.

В такой ситуации важно бережно относиться к ресурсу, который становится все дороже, подчеркнул замглавы администрации президента.

Более половины жителей России ожидают премию по итогам года. Чаще всего на тринадцатую зарплату рассчитывают сотрудники младше 34 лет.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте