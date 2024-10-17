Россиянам пообещали рост зарплат
Замглавы администрации президента Орешкин: дешевого труда в РФ больше не будет
Зарплаты в России не перестанут расти. Такое заявление сделал заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, чьи сова привел «Интерфакс».
Дешевого труда в экономике больше не будет, отметил он. В стране необходимо повышать управленческие компетенции и производительность труда.
«Сейчас постоянно идет речь о дефиците кадров. На самом деле это не дефицит кадров, это зачастую дефицит управленческих компетенций у менеджеров тех или иных компаний», — сказал Орешкин.
В такой ситуации важно бережно относиться к ресурсу, который становится все дороже, подчеркнул замглавы администрации президента.
Более половины жителей России ожидают премию по итогам года. Чаще всего на тринадцатую зарплату рассчитывают сотрудники младше 34 лет.