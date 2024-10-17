Россиянам пообещали рост зарплат

Замглавы администрации президента Орешкин: дешевого труда в РФ больше не будет

Зарплаты в России не перестанут расти. Такое заявление сделал заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, чьи сова привел «Интерфакс».

Дешевого труда в экономике больше не будет, отметил он. В стране необходимо повышать управленческие компетенции и производительность труда.

«Сейчас постоянно идет речь о дефиците кадров. На самом деле это не дефицит кадров, это зачастую дефицит управленческих компетенций у менеджеров тех или иных компаний», — сказал Орешкин.

В такой ситуации важно бережно относиться к ресурсу, который становится все дороже, подчеркнул замглавы администрации президента.

Более половины жителей России ожидают премию по итогам года. Чаще всего на тринадцатую зарплату рассчитывают сотрудники младше 34 лет.