Синоптик Тишковец сообщил, что отопительный сезон может начаться в Москве с 6 октября

По словам синоптика, в этот день среднесуточная температура в городе опустится ниже 8 градусов. При этом октябрь в целом ожидается на 2 градуса теплее нормы, с обычным для середины осени количеством осадков.

Ранее Евгений Тишковец предупредил о скором ухудшении погодных условий в Москве. По его прогнозу, бабье лето продлится до выходных, 13–14 сентября, после чего в городе немного похолодает. Ночи будут теплыми, с температурой от 7 до 10 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 18–21 градуса. Настоящая осень с холодными дождями и характерными для сентября температурами придет только в конце месяца.