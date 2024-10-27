Раскрыт новый способ мошенничества с услугами ЖКХ

Депутат Чаплин: мошенники стали выдавать себя за коммунальных работников

В России начал распространяться новый вид мошенничества, когда злоумышленники маскируются под коммунальных работников и требуют оплатить несуществующий долг за услуги ЖКХ. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, жители Московской области в последние дни стали жертвами такой схемы мошенничества.

«Они связываются по телефону с гражданами, пишут в мессенджерах или отправляют sms, требуя закрыть несуществующий долг за услуги», — сказал Чаплин.

Парламентарий призвал помнить, что настоящие сотрудники коммунальных служб никогда не станут требовать срочную оплату по телефону или запрашивать персональные данные.

«Мошенники в свою очередь используют различные методы давления, чтобы вынудить вас действовать быстро, но поддаваться на уловки не стоит. Нужно перепроверить всю информацию самостоятельно», — добавил депутат.

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали рассылать фальшивые письма от имени Росфинмониторинга.