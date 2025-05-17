Раскрылись таланты красноярского пса, который стал моделью Vogue

Пес из Норильска, попавший в объектив Vogue, оказался не только фотогеничным, но и талантливым исполнителем трюков и танцев. Об этом рассказала его хозяйка Валентина Сауткина в беседе с телеканалом РЕН .

Собака по кличке Диего родилась в вахтовом поселке на севере Красноярского края, недалеко от угольного месторождения. Через приют в Норильске его перевезли в Красноярск, а затем он оказался у Сауткиной.

В тот момент собаке было всего около полугода. По словам девушки, сначала пес сильно пугался людей, прятался под мебелью и сторонился контакта. Чтобы наладить с ним отношения, она начала заниматься с ним кинологическим фристайлом — танцами с собакой.

В ходе занятий Диего выучил множество трюков и начал с интересом выполнять команды. Постепенно он стал участвовать в выступлениях и съемках.

На одной из таких фотосессий Валентина сделала серию снимков на природе и отправила их на платформу, где публикуются работы для Vogue. Спустя несколько месяцев фотографии пса неожиданно прошли отбор и появились на сайте модного издания.

Хозяйка рассказала, что публикация стала для нее сюрпризом и поводом для гордости. По ее словам, Диего — наглядный пример того, насколько глубокой может быть связь между человеком и собакой.