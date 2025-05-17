Собака из Красноярского приюта попала в журнал Vogue
Снимок сделала фотограф Юлия Бец в 2024 году посреди Торгашинского хребта. О фотосессии рассказала хозяйка Диего Валентина.
«Мы приехали туда на закате, поднялись на него и сделали фотографии. Моя собака дрессированная: мы поставили его в стойку и получилось такое фото на закате — с цветами и красками», — рассказала девушка.
Валентина взяла собаку в приюте Красноярска, куда щенок попал из Норильска. Вахтовики нашли под снегом ощенившуюся суку и на вертолете отправили мать и приплод в Норильск, а оттуда в красноярский приют «Хаски Сибири». Валентина забрала щенка оттуда, когда ему было пять месяцев.
Девушка рассказала, что прошла с Диаго долгий путь дрессировки. И в итоге собака породы ненецкая оленегонная лайка стала моделью Vogue.
Президент России Владимир Путин в апреле исполнил мечту юной жительницы Подмосковья, переехавшей из ДНР. Девочка мечтала о щенке, и глава государства подарил ей собаку — помесь шпица и лайки.