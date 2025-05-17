Собака из Красноярского приюта попала в журнал Vogue

Фотографию собаки по кличке Диего из Красноярского приюта опубликовали на международном сайте журнала Vogue . Внимание на это обратил телеканал ТВК .

Снимок сделала фотограф Юлия Бец в 2024 году посреди Торгашинского хребта. О фотосессии рассказала хозяйка Диего Валентина.

«Мы приехали туда на закате, поднялись на него и сделали фотографии. Моя собака дрессированная: мы поставили его в стойку и получилось такое фото на закате — с цветами и красками», — рассказала девушка.

Валентина взяла собаку в приюте Красноярска, куда щенок попал из Норильска. Вахтовики нашли под снегом ощенившуюся суку и на вертолете отправили мать и приплод в Норильск, а оттуда в красноярский приют «Хаски Сибири». Валентина забрала щенка оттуда, когда ему было пять месяцев.

Девушка рассказала, что прошла с Диаго долгий путь дрессировки. И в итоге собака породы ненецкая оленегонная лайка стала моделью Vogue.

Президент России Владимир Путин в апреле исполнил мечту юной жительницы Подмосковья, переехавшей из ДНР. Девочка мечтала о щенке, и глава государства подарил ей собаку — помесь шпица и лайки.