Раскрыли новые подробности о местоположении разыскиваемого блогера Гусейна Гасанова

Блогер Гусейн Гасанов, которого обвинили в отмывании 20 миллионов рублей, покинул Россию в конце февраля этого года. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Гасанов покинул Россию в конце февраля этого года, в связи с чем постановлением отдела уголовного розыска УВД он был объявлен в международный розыск», — заявили в ведомстве.

Вчера в СК сообщили, что Гасанову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным правоохранителей, он в 2019–2021 годах не заплатил налоги, долг вырос до 170 миллионов рублей. Чтобы сделать видимость правомерного пользования средствами, блогер легализовал из них более 20 миллионов с помощью финансовых схем.

Против Гасанова возбудили уголовное дело по статье об отмывании денег. Обвинение предъявили заочно.

В соцсетях на Гасанова подписаны более 30 миллионов человек. Наибольшую известность он получил как автор курса «Мышление миллионера». В нем рассказывал о навыках ведения бизнеса. При этом в 2023 году МВД России внесло блогера в «черный список инфоцыган».