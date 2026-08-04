Россиянам раскрыли главные секреты приготовления качественных домашних консервов

Чтобы приготовить вкусные закрутки, нужно соблюдать технологию, а также не экспериментировать с солью, уксусом и сахаром. Об этом 360.ru рассказал шеф-повар, международный кулинарный судья, телеведущий Сергей Синицын.

Он призвал не заменять обычную каменную соль морской или йодированной. Специалист объяснил, что если пропорция консервирующего вещества окажется неверной, то заготовка может испортиться.

«Обычный уксус, обычный сахар. Если хочется добавить фруктовые ноты, то лучше уже в самом конце, когда подаете это блюдо, взбрызнуть его каким-то особенным уксусом, например малиновым или бальзамическим», — уточнил он.

Также шеф-повар обратил внимание на необходимость стерилизации тары, в которой будет храниться закрутка. Даже если банка кажется чистой, ее нужно термически обработать. При этом важно не допускать контраста температур — если в холодную емкость влить горячее содержимое, то она может взорваться.

О том, как правильно готовить консервы, читайте в материале 360.ru.