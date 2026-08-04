04 августа 2026 17:00 Кулинарный сапер. Как правильно закатать соленья и не устроить ЧП на кухне Шеф-повар Синицын посоветовал тщательно отбирать овощи для домашних консервов Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Домашние консервы могут стать настоящим кошмаром, если приготовить их неправильно. Как не допустить взрыва банок и порчи содержимого — выяснил 360.ru.

Какие овощи выбрать Чтобы качественно приготовить закрутки, необходимо знать несколько важных нюансов. Шеф-повар, международный кулинарный судья, телеведущий Сергей Синицын рассказал 360.ru, что самая распространенная ошибка начинающих кулинаров в этом деле — недостаточно серьезный подход к продуктам, из которых делается консервация. Специалист призвал брать овощи максимально хорошего качества. «То есть они должны быть целые, без каких-то пятен, без битых кусочков. Нельзя взять полежавший кабачок, который уже треснул, срезать с него часть и сделать хорошую закрутку», — подчеркнул Синицын. Повар уточнил, что даже небольшие повреждения кожицы и дефекты могут стать настоящими «воротами для бактерий».

Перезрелые овощи тоже желательно не использовать, потому что они уже мягкие и в них есть риск того, что они могут просто-напросто даже забродить в процессе приготовления

Особенно хорошо для консервации подходят маленькие плоды, так как они вкуснее и насыщеннее по вкусу, с ними удобнее работать. «Если кабачки большие, то тогда просто надо снять с них кожицу и вытащить, удалить косточки, потому что эти косточки уже не очень приятно есть. А если это маленький, то кабачки остаются вместе с кожицей и точно так же будут радовать нас на нашем домашнем столе», — добавил собеседник 360.ru.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Как подготовить банки Второй популярной ошибкой шеф-повар назвал недостаточную стерилизацию. Даже если банка кажется чистой, в ней находятся микроорганизмы, которые могут испортить заготовку, если тару подготовить не должным образом. Посуду необходимо сначала прокипятить или обработать паром, а затем прогреть в духовке. Литровую банку достаточно продержать там 10 минут, а трехлитровую — 15. В таком случае емкости точно обеззаразятся. «Ни в коем случае не делать контрасты. То есть нельзя в холодную банку наливать очень горячий напиток или очень горячую закрутку. Банка может треснуть», — объяснил эксперт. По его словам, емкости необходимо дать какое-то время постоять при комнатной температуре. Еще один допустимый вариант — вкладывать горячую смесь в горячую банку. Среди распространенных ошибок шеф-повар также выделил нарушение пропорций ингредиентов и отказ от точного следования рецептам. Он напомнил, что основные консерванты — соль, сахар и уксус, и с ними не нужно экспериментировать.

Фото: РИА «Новости»

Где хранить и как подавать Специалист призвал не заменять обычную каменную соль морской, йодированной или какой-то еще. То же самое касается уксуса и сахара. Игнорирование этого правила может обернуться нарушением технологии, из-за которого заготовка испортится. «Если хочется добавить фруктовые ноты, то лучше уже в самом конце, когда подаете это блюдо, взбрызнуть его каким-то особенным уксусом, например малиновым или бальзамическим», — пояснил эксперт. Синицын призвал не оставлять много воздуха в банке.

Жидкость должна целиком и полностью покрывать овощи и максимально доходить прямо до верха. То есть минимальное количество кислорода, воздуха в банке — это тоже гарантия того, что будет долго стоять ваша закрутка, что она будет максимально хорошо, качественно храниться.

Еще один важный момент в приготовлении консервов — герметичность. Если на банке есть скол или крышка уже старая, то продукт может испортиться.

Фото: РИА «Новости»

Шеф-повар также посоветовал внимательней относиться и к месту хранения заготовок.

Даже если мы сделали качественную закрутку и храним ее где-нибудь в теплом месте — на батарее, на солнышке, — то велика вероятность, что банка все равно вздуется и продукт испортится. Хранить лучше при температуре в диапазоне +4…+15 градусов.