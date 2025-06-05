«Раскрутить всю цепочку». Юрист оценил штраф для петербуржцев за проституцию

Правоохранительные органы после вынесения штрафов двум мужчинам в Санкт-Петербурге за проституцию могут раскрутить всю цепочку бизнеса. Об этом 360.ru сообщил юрист Иван Соловьев.

«Я так понимаю, все это в рамках борьбы с ЛГБТ*, идет активная борьба с этим. В КоАП есть статья о занятии проституцией, и там прописан штраф до 2000 рублей. И неважно, кто именно занимается проституцией, она пола не имеет в этом случае», — сказал он.

Правозащитник отметил, что через протоколы правоохранительные органы понимают, кто этим занимается, идет определенный учет. При этом вовлечение в занятие проституцией — это уже иная совокупность действий, которая влечет уголовную ответственность.

«Конечно, этих двух мужчин буду проверять. Если по уму, то тут нужно раскручивать всю цепочку. Я еще не слышал о штрафе для мужчин за занятия проституцией, это действительно прецедент», — заключил Соловьев.

Издание 78.ru сообщило, что суд в Петербурге впервые оштрафовали мужчин с пониженной социальной ответственностью — на две тысячи рублей каждого. Молодые люди на судебное заседание не явились.

Ранее житель Екатеринбурга изнасиловал 41-летнюю проститутку. Мужчина сбежал с места преступления и не заплатил.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.