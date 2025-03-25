«Овладел по-всякому». Женатый мужчина изнасиловал проститутку в Екатеринбурге

Женщина написала заявление об изнасиловании в полицию. Она рассказала, что мужчина заранее договорился с ней о платных услугах. Вот только при встрече он изнасиловал ее, а затем скрылся.

«Пришел, набросился на нее, овладел по-всякому, а потом не заплатил. Она пошла в полицию, прошла медосвидетельствование», — рассказала знакомая пострадавшей.

Следователи завели уголовное дело. Екатеринбуржца оперативно задержали, на допросе он дал признательные показания.

«Повезло, что он не убил ее. При этом, судя по его странице в соцсетях, он женат, есть ребенок», — отметила знакомая женщины.

Как выяснилось, подозреваемый недавно вышел из колонии, где отбывал наказание за разбои и грабежи.

Ранее студентка из Екатеринбурга пожаловалась в полицию, что ее избили и изнасиловали. Однако правоохранители приняли ее за проститутку.