«Ранняя сексуализация». Песню «Сигма-бой» связали с растлением детей

Во время круглого стола по традиционным ценностям в Госдуме предложили приравнять песню «Сигма-бой» к пропаганде нацизма. Автор идеи Павел Болоянгов, руководитель «Армии трезвости» и чемпион мира по панкратиону, объяснил 360.ru свою позицию.

Болоянгов подчеркнул, что такие тексты явно нельзя причислить к высокодуховным.

«Эта песня — явно деструктив, развращение, растление наших детей. Ранняя сексуализация. Послушайте, какие интонации, как девочка поет. Полное неуважение, мерзость. Эти слова, текст почитайте: „Прыгай в мою ‚Бентли‘, купи мне сумку…“ Это просто мерзость, пропаганда вещизма», — сказал автор инициативы.

Он назвал происходящее на сцене ранней сексуализацией детей.

Плюс там «я такая вся, что добиваться будешь год». Понятное дело, что добиваться — не цветочки подарить. Я спросил у филологов, что это значит. Все сказали, это как минимум вовлечение во взрослые отношения. Это дети поют. Что у нас на детских телеканалах творится, как они танцуют? Они одеты как ***** и вертят *****. Ребят, вы что, с ума сошли?

Автор инициативы обратил внимание, что обращался по этому поводу в Роскомнадзор.

«Мне ответили: „Да там все хорошо“. Проблемы Росмолодежь не видит в этой песне никакой. У меня рецензия, анализ профессионала, психиатра, и там написано, что это явно деструктив, который наносит вред психическому и моральному здоровью детей», — сказал Болоянгов.

«Сигма-бой» на федеральных каналах, по его мнению, является пропагандой.

«Я почему и предложил приравнять такие акты к пропаганде нацизма», — добавил собеседник 360.ru, призвав ограждать детей от подобной мерзости.

В январе 2026 года песня «Сигма-бой» встревожила Великобританию — там заговорили о российской пропаганде, якобы проникшей в соцсети и на детские площадки.