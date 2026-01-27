В Британии забили тревогу из-за российского хита «Сигма-бой»
Economist: российский хит «Сигма-бой» стал культурным вторжением
В Великобритании переполошились из-за трека «Сигма-бой», заговорив о российской пропаганде, якобы проникшей в соцсети и на детские площадки. Об этом сообщил журнал The Economist, назвав это явление культурным вторжением.
Авторы издания отметили, что раньше подростки напевали на детских площадках песни Кэти Перри, но сейчас ситуация изменилась.
«Но если вы подойдете к ним сегодня, то вполне можете услышать, как семилетний ребенок с едва уловимым славянским акцентом напевает: „Сигма-бой, сигма-бой“. Текст взят из электропоп-трека, который исполняют два русских подростка», — говорится в материале.
С момента загрузки на YouTube песня собрала около 270 миллионов просмотров всего за несколько месяцев. Трек стал вирусным среди британских и европейских школьников.
По словам Георгия Харонитиса из Университета Фессалии в Греции, некоторые ученые уже назвали это явление культурным вторжением. Кроме того, они рассматривают этот феномен как возможный инструмент информационного влияния, а не просто как интернет-моду.
Авторы журнала отметили и реакцию на российский трек на Украине. Там посчитали, что песня формирует у подростков представления о силе, лидерстве и якобы пренебрежении к слабым, что выгодно России.
Прошлой зимой в ЮАР группа людей с флагами России сорвала проукраинскую акцию, включив трек российских школьниц «Сигма-бой».