В Британии забили тревогу из-за российского хита «Сигма-бой»

В Великобритании переполошились из-за трека «Сигма-бой», заговорив о российской пропаганде, якобы проникшей в соцсети и на детские площадки. Об этом сообщил журнал The Economist , назвав это явление культурным вторжением.

Авторы издания отметили, что раньше подростки напевали на детских площадках песни Кэти Перри, но сейчас ситуация изменилась.

«Но если вы подойдете к ним сегодня, то вполне можете услышать, как семилетний ребенок с едва уловимым славянским акцентом напевает: „Сигма-бой, сигма-бой“. Текст взят из электропоп-трека, который исполняют два русских подростка», — говорится в материале.

С момента загрузки на YouTube песня собрала около 270 миллионов просмотров всего за несколько месяцев. Трек стал вирусным среди британских и европейских школьников.

По словам Георгия Харонитиса из Университета Фессалии в Греции, некоторые ученые уже назвали это явление культурным вторжением. Кроме того, они рассматривают этот феномен как возможный инструмент информационного влияния, а не просто как интернет-моду.

Авторы журнала отметили и реакцию на российский трек на Украине. Там посчитали, что песня формирует у подростков представления о силе, лидерстве и якобы пренебрежении к слабым, что выгодно России.

Прошлой зимой в ЮАР группа людей с флагами России сорвала проукраинскую акцию, включив трек российских школьниц «Сигма-бой».