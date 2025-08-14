РАН утвердила два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

В России утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте Института русского языка имени Виноградова РАН.

Согласно словарю, допустимой формой произношения слова «миллион» будет «мильон», а «миллиард» — «мильярд». Правило распространится и на другие формы слов, например, «мильонный» и «мильярдный», а также на производные.

Ранее стало известно, что в будущем разговорное произношение слова «свекла» войдет в словари. По словам доктора филологических наук Марии Каленчук, нормативным станет вариант с ударением на конце. Сейчас в словарях зафиксирован только вариант с ударением в начале слова.