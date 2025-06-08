Разговорное произношение слова «свекла» войдет в словари

«„СвеклА“ — это более разговорное произношение, скорее всего, в перспективе оно вытеснит или, по крайней мере, будет наравне с вариантом „свЕкла“», — сказала она.

Пока в словарях зафиксирован только один вариант, с ударением в начале слова. Каленчук посоветовала использовать именно такое произношение.

Ранее президент России Владимир Путин призвал избавить русский язык от лишних иностранных заимствований. Многие термины, по его словам, имеют аналоги, которыми нужно пользоваться. Он выступил также за кириллицу вместо смеси из латиницы и символов.