Рамзан Кадыров посетил древнейшее высокогорное село Харкарой

Рамзан Кадыров рассказал о своем визите в село Харкарой — одно из самых старых сел в регионе. Об этом глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале .

«Посетил высокогорное селение Харкарой, расположенное к югу от живописного озера Кезеной-Ам. Это одно из древнейших поселений региона, в котором когда-то кипела жизнь. До недавних пор я не знал, что в этом месте есть следы древнего поселения. Я был уверен, что знаю почти все секреты Чеченской Республики, но оказалось, что она хранит в себе еще очень много тайн и загадок», — написал Кадыров.

По его словам, Харкарой — это место, где величие гор сочетается с богатой историей. До 1944 года в селе было более 50 домов, а население составляло около 700 человек.

Кадыров сообщил, что местный житель подробно рассказал ему о достопримечательностях Харкароя. Он подчеркнул, что приятно видеть, как жители сохраняют и передают будущим поколениям подлинную историю края.

