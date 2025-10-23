Rambler&Co: свыше трети россиян хотят отказаться от традиции собирать деньги на подарки коллегам

Около 35% россиян хотят отказаться от традиции сбора денег на подарки коллегам. Об этом говорят результаты исследования маркетплейса «Мегамаркет» и медиахолдинга Rambler&Co, с которыми ознакомилась «Москва 24» .

«Россияне все более осознанно подходят к выбору: вместо дорогих сюрпризов они выбирают теплые, персональные и символические вещи», — отметили аналитики.

По их данным, многие считают более искренней альтернативой личное поздравление или совместный праздник. Так, 61% опрошенных предпочли бы получить деньги или общий опыт вместо обычного подарка. В опросе приняли участие около 132 тысяч человек.