Радиоактивные часы обнаружили таможенники у пассажира в Шереметьеве

ФТС: радиоактивные часы изъяли у туриста из Китая таможенники в Шереметьеве

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы обнаружили в багаже у мужчины, вылетавшего в Китай, радиоактивные часы. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

«Уровень излучения, исходивший от прибора, в 16 раз превышал допустимую норму. Нарушителем оказался 35-летний гражданин Китая. Он проследовал через „зеленый“ коридор, однако сработала система радиационного контроля „Янтарь“», — рассказала представитель ведомства.

По словам пассажира, он купил часы на рынке для личных целей и планировал привезти их в Китай.

Уровень радиоактивного излучения, исходивший от часового механизма, опасен для здоровья, пояснили в пресс-службе. Сотрудники таможенной службы изъяли часы и отправили на экспертизу.

Ранее таможенники обнаружили тысячи живых муравьев во время сканирования тайских коробок с детскими игрушками и печеньем. Сотрудники таможни после проверки отказались выпускать посылки, а насекомых вернули отправителям.