Тысячи живых муравьев в тайской посылке с детскими игрушками нашли в Москве

В Москве в посылках из Таиланда обнаружили тысячи живых муравьев

Таможенники в Москве нашли в посылках из Таиланда тысячи живых муравьев. Об этом сообщили в Telegram-канале ФТС.

Насекомых обнаружили во время сканирования тайских коробок с «детскими игрушками и печеньем». После этого муравьев запечатали в пробирки с питательным раствором. Всего насчитали 171 инкубатор, в котором поселились различные виды: муравей-фуражир, муравей-капканчик, тропические древоточцы и другие.

В итоге таможенники отказали в выпуске посылок, а муравьев вернули отправителям. В отношении нарушителей могут возбудить дела об административных правонарушениях.

Ранее оперативники нашли в аэропорту Шереметьево отправленную из Таиланда посылку, в которой было два килограмма гашишного масла. Подозреваемого в контрабанде наркотиков задержали.