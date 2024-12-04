Работу депутатов предложили оценивать на «Госуслугах»

В Госдуму внесли законопроект об оценке работы власти через «Госуслуги»

Россияне смогут оценивать деятельность депутатов, губернаторов, мэров и других представителей власти через портал «Госуслуги». Законопроект, подготовленный фракцией «Новые люди» во главе с замруководителя Сарданой Авксентьевой, внесли на рассмотрение в Госдуму. Копия документа поступила в распоряжении 360.ru.

В законопроекте отметили, что россияне будут ежегодно оценивать эффективность деятельности депутатов ГД, законодательного органа региона, представительного органа муниципального образования, высшего должностного лица региона, главы муниципального образования. Авторы законопроекта предложили тайное голосование.

Парламентарии аргументировали инициативу на примере муниципального уровня власти, напомнив, что прямые выборы остались только в Хабаровске, Якутске, Абакане, Анадыре. Соответственно, если люди, к примеру, недовольны работой мэров, они уже не смогут повлиять на них.

«Деятельность высших должностных лиц субъектов РФ, глав муниципальных образований могут оценивать только президент и правительство. При этом полностью отсутствуют механизмы оценки деятельности депутатов всех уровней власти», — отметили в пояснительной записке.

Таким образом, россияне в полной мере не могут выразить свое мнение о работе депутатов и чиновников, это снижает уровень доверия к власти. Во фракции указали, что предлагаемая мера направлена на решение этой проблемы.

На «Госуслугах» можно будет оценить, насколько работа депутата улучшает их жизнь и как он справляется со своими обязанностями. После анонимного голосования сформируют публичный рейтинг, который будет доступен для всех. Во фракции уточнили, что инициатива не потребует дополнительного финансирования из госбюджета.

Ранее сообщалось, что весной 2025 года в Госдуму планируют внести законопроект об охране прав россиян еще до их рождения.