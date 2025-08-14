Работу Demokrati-JA e.V признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации Demokrati-JA e.V*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Организацию основали проживающие в Германии российские эмигранты. Ее цель звучала как «формирование на территории России солидарного гражданского общества и отработка демократических механизмов».

«Участники объединения занимаются внесением раскола в русскоязычную диаспору Германии с целью стимулирования в ее среде деятельности, направленной против интересов России», — отметили в Генпрокуратуре.

В частности, Demokrati-JA e.V* проводила антироссийские акции и распространяла материалы, дискредитирующие избирательную систему государства и действия Вооруженных Сил.

Деятельность партнеров организации, немецких Solidarus e.V.* и Freies Russland Berlin*, а также американского фонда Free Russia Foundation*, тоже признали нежелательной.

Ранее стало известно, что перечень нежелательных в России организаций пополнился британской «Всемирной организацией „Международный дом“»* и грузинским движением «Анмуд»*.

* Признаны в России нежелательными организациями.