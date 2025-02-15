Работу аэропортов временно ограничили в семи российских городах

Росавиация ввела временные ограничения на выпуск и прием гражданских воздушных судов в семи аэропортах. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

«Временные ограничения ввели в аэропортах Ульяновска, Саратова, Калуги, Грозного, Волгограда, Владикавказа и Астрахани», — написал он.

По словам Кореняко, службы воздушных гаваней, авиадиспетчеры и экипажи воздушных судов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В 07:19 ограничения отменили в аэропорту Волгограда, уточнил представитель Росавиации

Ранее стало известно, что в течение ночи средства противовоздушной обороны сбили 40 украинских дронов над Волгоградской, Калужской, Ростовской и Самарской областями. В Дзержинском районе Калужской области после падения беспилотников загорелось здание на промышленном предприятии, никто не пострадал.