Работу аэропорта Пулково ограничили

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Пулково в Петербурге

На прием и выпуск воздушных судов в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Пулково, ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале предупредил жителей региона об опасности БПЛА в воздушном пространстве. Он призвал незамедлительно сообщить в экстренные службы об обнаружении обломков дронов и не пытаться сбить их самостоятельно в полете.

«Внимание, опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — отметил Дрозденко.

Утром 21 октября Минобороны рапортовало об уничтожении 55 украинских дронов в российском небе, а также над акваторией Черного моря.