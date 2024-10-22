Работу аэропорта Нижнего Новгорода временно приостановили

Аэропорт Нижнего Новгорода временно не принимает и не отправляет рейсы

На работу аэропорта Нижнего Новгорода утром во вторник наложили ограничения. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Воздушная гавань временно не отправляет и не принимает рейсы.

«Сегодня утром, 22 октября, на работу аэропорта Нижний Новгород введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — заявили в пресс-службе.

В Росавиации добавили, что службы аэропорта, авиадиспетчеры и экипажи воздушных судов принимают все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов.

Два дня назад казанский аэропорт также временно приостановил работу.