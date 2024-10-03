Работодателям рекомендовали не отпускать простуженных сотрудников без больничного

В Государственной думе рекомендовали работодателям не отпускать сотрудников без больничного. Об этом РИА «Новости» сообщила член комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Тамара Фролова.

Она назвала неоднозначным предложение о об освобождении простуженных от работы на два-три дня без больничного.

Такая мера повлияет не только на рабочий процесс, но и скажется на здоровье людей, считает Фролова. Она напомнила, что при первых признаках болезни необходимо обратиться к врачу.

«Предложение же, которое многими сегодня обсуждается, говорит об обратном: заболели — к врачу не обращайтесь, побудьте дома, установите сами себе диагноз, назначьте лекарства и через пару дней возвращайтесь на работу», — объяснила парламентарий.

Инициатива также негативно скажется на дисциплине — без больничного потеряется возможность контроля.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин ранее объяснил, что пособие по больничному рассчитывается на основе среднего заработка. Первые три дня нетрудоспособности оплачивает работодатель.