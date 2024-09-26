Финансовый эксперт Балынин: пособие по больничному рассчитывается на основе среднего заработка

Пособие по больничному рассчитывают на основе среднего заработка за два предыдущих года. Об этом рассказал «Российской газете» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Он также напомнил, что первые три дня нетрудоспособности сотрудника оплачивает работодатель. За оставшуюся часть несет ответственность Фонд пенсионного и социального страхования.

По словам эксперта, при стаже работы более восьми лет сумма пособия составляет 100% от зарплаты. От пяти до восьми лет — 80%, меньше пяти лет — 60%, добавил сайт «Аргументы и факты».

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