Финансовый эксперт Балынин: пособие по больничному рассчитывается на основе среднего заработка

Пособие по больничному рассчитывают на основе среднего заработка за два предыдущих года. Об этом рассказал « Российской газете » доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Он также напомнил, что первые три дня нетрудоспособности сотрудника оплачивает работодатель. За оставшуюся часть несет ответственность Фонд пенсионного и социального страхования.

По словам эксперта, при стаже работы более восьми лет сумма пособия составляет 100% от зарплаты. От пяти до восьми лет — 80%, меньше пяти лет — 60%, добавил сайт «Аргументы и факты».