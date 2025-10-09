Работодателям напомнили о штрафах за насильный отзыв работников из отпуска
Работодателям, нарушившим правила досрочного прекращения отпусков сотрудников, могут выписать штраф до 50 тысяч рублей. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с ТАСС.
«Действующим трудовым законодательством предусмотрен отзыв работника из отпуска, но главное условие — наличие согласия», — сказал он.
За несоблюдение установленных правил предусмотрены штрафы. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от одной до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч.
Машаров подчеркнул, что отказ сотрудника прерывать отпуск запрещено расценивать как нарушение трудовой дисциплины. Такого работника нельзя будет уволить по инициативе начальства.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что новогодние каникулы в 2026 году в России будут длиться 12 дней. Это рекордное количество за последние годы.