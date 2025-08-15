Работодателям без квот для участников СВО начнут грозить штрафы

В некоторых регионах России хотят вводить штрафы для работодателей за отсутствие квот для участников спецоперации. Пока такие меры планируют применять в трех субъектах страны, узнали «Ведомости» .

Санкции за несоблюдения квотирования для бойцов собираются ввести в Вологодской, Новгородской и Курской областях. Региональные законы, которые устанавливают подобные правила, вступят в силу с 1 сентября, а также с 1 января и с 1 марта 2026 года.

За их нарушение юрлиц будут штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей штраф составит — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 сентября начнут действовать соответствующие законы в Московской и Самарской областях, уточнила газета. Там конкретные суммы штрафов не прописаны, но предполагается ответственность за несоблюдение норм в соответствии с установленным законодательством.