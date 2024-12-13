Работодатели придумали новые способы, как удержать сотрудников

Дефицит сотрудников заставляет работодателей в России не только повышать зарплаты, но и пользоваться другими методами удержания сотрудников. Эта информация есть декабрьском докладе ЦБ «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России», сообщило РБК .

Ряд работодателей компенсировали работникам ипотечные платежи, некоторые обеспечивают жильем сотрудников из других регионов. Также применяют разные реферальные программы, при которых сотрудник получит выплату, если привлечет нового работника в это предприятие.

В перечне стимулирующих мер также оказались предоставление бесплатного питания, оплата мобильной связи, корпоративный транспорт и улучшение бытовых условий. Часть работодателей расширили соцпакет: повысили покрытие ДМС и оплатили спортзалы.

Ранее HR-эксперт Владислав Быханов назвал январь мертвым месяцем для поиска работы. Это связано с тем, что многие начальники, принимающие финальное решение о найме, находятся в отпусках.