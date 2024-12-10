HR-эксперт Быханов назвал январь мертвым месяцем для поиска работы

Тем, кто хочет сменить работу, лучше начать искать ее в декабре. Такое мнение в эфире радиостанции Sputnik выразил управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов.
По его словам, в декабре на рынке открывается много хороших вакансий, и, если человек заинтересовался какой-то, не стоит выжидать. Большинство работодателей не хотят переносить поиск успешного кандидата на следующий год, а планируют закончить с этим в текущем.
А вот января по праву считается мертвым месяцев для поиска нового места. В том числе и потому, что многие начальники, которые принимают финальное решение о найме, находятся в отпусках.
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