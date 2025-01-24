«Авито Работа»: менеджеры по развитию бизнеса стали востребованы на удаленке

Удаленная работа в постковидную эпоху приобрела широкую популярность. К традиционным профессиям IT-специалистов и контент-менеджеров добавились новые направления. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные «Авито Работы».
По информации организации, наибольший рост вакансий с возможностью удаленной работы наблюдается среди менеджеров по развитию бизнеса. Число соответствующих объявлений увеличилось в 2,6 раза во второй половине 2024-го по сравнению с прошлым годом. Средняя зарплата начинающих специалистов составила 76 352 рубля в месяц.
Второе место по приросту вакансий с пометкой «работа из дома» занимают рекрутеры. Зарплата новичков на этой позиции достигала 90 020 рублей в месяц.
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