Работодателей предупредили о штрафе за невыплату сотруднику премии

РИА «Новости»: штраф за невыплату премии может составить 50 тысяч рублей

Не выплатившие в установленный срок премию сотруднику работодатели рискуют получить штраф до 50 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» сообщила профессор кафедры трудового права Университета имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова.

По ее словам, системы надбавок и доплат стимулирующего характера устанавливаются локальными нормативными актами, коллективными соглашениями и договорами в соответствии с трудовым законодательством.

«Невыплата или неполная выплата влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — до 50 тысяч рублей», — сказала она.

Шестерякова добавила, что при установлении премий нужно определить их виды, условия и размеры выплаты, учитывая эффективность и качество работы сотрудников.

Ранее россиянин отсудил миллион рублей за накопленные за более 20 лет отпуска.