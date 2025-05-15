Работницы Метровагонмаша ответили зумерам на вирусные ролики под Нюшу

Работницы крупнейшего в стране предприятия по производству вагонов метро «Метровагонмаш» ответили зумерам на вирусные ролики на песню Нюши «Где ты, там я». Свое участие во флешмобе они продемонстрировали 360.ru.

Ролик работницы Метровагонмаша показали свои проходки под музыку и посвятили ролик 90-летию Московского метрополитена.

Сегодня трек Нюши 2015 года вернулся в чарты. На «Яндекс Музыке» он на 50-й позиции, в Apple Music — на 22-й строчке, а в рейтинге Shazam Топ 200 Россия — на 13-м месте.

В Сети уже около 30 тысяч роликов под трендовый звук. Их записывают с самых неожиданных местах: от вагона метро — до салона самолета.

Ранее певица Нюша вошла в состав жюри Зелёной Премии РЭО.