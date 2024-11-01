Певица Нюша вошла в состав жюри Зелёной Премии РЭО

«Мы очень рады, что в этом году в состав жюри Зелёной Премии вошли такие известные и яркие артисты, как певица Нюша. Номинаций много — и важно мнение не только экологов, общественников и активистов, но и медийных персон. Все члены жюри отсмотрят заявки по общественному, профессиональному и юннатскому трекам, сформируют шорт-листы, из которых отберут победителей. И уже скоро, в декабре, состоится торжественная церемония награждения», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Нюша подчеркнула, что Зелёная Премия собирает буквально всех: от экологов-профессионалов до семей, соблюдающих экологичный образ жизни.

«Вы знаете, как для меня важна тема осознанного потребления. Поэтому мне особенно приятно в этом году войти в состав жюри Зелёной Премии, которую организует Российский экологический оператор. С другими членами жюри мы оценим экологические проекты — думаю, будет очень сложно, так как среди них столько классных, в которые вложено столько заботы о природе и души», — отметила она.

Также певица подчеркнула, что участие в Премии не только бесплатное, но и даёт возможность выиграть денежный приз.

«Например, победитель в номинации «Экосемья» получит сертификат на семейное путешествие на полмиллиона рублей. А 10 победивших студентов — единоразовую стипендию в 150 тысяч рублей каждому. И самый большой грант достанется трём финалистам в «Эколидерах» — по миллиону каждому! Это номинация, разыскивающая новых героев в сфере экологии: лидеров общественного мнения, волонтёров, экоактивистов и других», — сообщила Нюша.

Ранее РЭО сообщал, что в 2024 году в состав жюри Зеленой Премии вошли 25 человек, включая представителей природоохранного блока, медийных личностей, спортсменов и экоактивистов.

Подать заявку на участие в «Зеленой премии» можно на сайте РЭО в разделе, посвященном конкурсу до 23:59 1 ноября